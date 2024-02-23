На Камчатке в рамках фестиваля зимних видов спорта пройдет показ военной техники

Также в программу вошли соревнования на снегоходах и мотоциклах, состязания по вейтпуллингу, борьба на снегу и соревнования по автомобильному спорту

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 февраля. /ТАСС/. Показ военной техники, стоящей на вооружении воинских соединений Камчатского края, пройдет в рамках фестиваля зимних видов спорта "Снежный путь" в столице региона. Мероприятия впервые посвятят защитникам Отечества, сообщили ТАСС в мэрии Петропавловска-Камчатского.

"В этом году "Снежный путь" пройдет в честь наших защитников, поэтому мероприятие организовано при участии войск и сил на Северо-Востоке России. 23 февраля отметим в лучших традициях - с выставкой военной техники и солдатской кашей. Также гостей фестиваля ждут активности на 14 спортивных и творческих площадках. Среди них - соревнования на снегоходах и мотоциклах, состязания по вейтпуллингу, борьба на снегу, спортивно-развлекательная программа, соревнования по автомобильному спорту и другие развлечения", - сообщили в мэрии.

В честь праздника на Камчатке запланировано проведение спортивных состязаний, возложение цветов к мемориалам и праздничный концерт в центре краевой столицы.