СМИ: вылет самолета Бербок из Бразилии в США задержали из-за технических проблем

Сначала рейс был отложен из-за того, что правительственный Airbus A350-900 нуждался в дозаправке, но и после нее лайнер все равно не смог взлететь

БЕРЛИН, 23 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в очередной раз столкнулась с проблемами технического характера во время своей зарубежной поездки. Вылет ее самолета из Рио-де-Жанейро в Нью-Йорк был задержан на несколько часов, в том числе из-за отсутствия разрешения на пролет, передает агентство DPA.

По его информации, первоначально Бербок должна была вылететь из Бразилии в США в четверг около 19:30 мск после встречи глав МИД стран Группы двадцати (G20) в Рио-де-Жанейро. Сначала вылет был отложен из-за того, что правительственный Airbus A350-900 нуждался в дозаправке. Однако после дозаправки около 20:30 мск лайнер все равно не смог взлететь.

"В настоящее время мы пытаемся получить разрешение на полет в Нью-Йорк. Но бразильцы каким-то образом мешают нам сегодня", - отметил капитан самолета. "Я не могу сказать вам, почему это так. За 40 лет службы в авиации я никогда не испытывал ничего подобного. Мне очень жаль", - констатировал он.

Лишь в 21:00 мск самолет вылетел в Нью-Йорк. Там Бербок планирует выступить на заседании Генассамблеи и в Совете Безопасности ООН.

Это не первый случай, когда министр иностранных дел Германии вынуждена вносить коррективы в планы своих зарубежных поездок. Так, в конце января Бербок не смогла вовремя прилететь в Джибути из-за отсутствия разрешения на пролет ее самолета над Эритреей. Выдача разрешения на пролет была затруднена в том числе потому, что в здании МИД Эритреи произошло отключение электричества. 15 августа прошлого года глава МИД сообщила, что вынуждена была полностью отменить поездку по странам Индо-Тихоокеанского региона из-за поломки правительственного самолета. До этого Бербок дважды пыталась улететь в Австралию из столицы ОАЭ, однако возвращалась обратно из-за технических дефектов воздушного судна.

После инцидента Военно-воздушные силы Германии приняли решение вывести из эксплуатации два самолета данной модели, используемые правительством ФРГ. Правительственный лайнер Airbus A340-300, из-за поломки которого была сорвана поездка Бербок по странам Индо-Тихоокеанского региона, выставлен на аукцион в ФРГ.