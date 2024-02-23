Вильфанд рассказал, какой будет погода в Москве в праздничные выходные

Научный руководитель Гидрометцентра предупредил, что в ближайшие дни нужно "смотреть под ноги и одновременно поглядывать на крыши"

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Условия для формирования гололедицы и сосулек прогнозируются в праздничные выходные в Москве, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Когда начинается оттепель, создаются условия для формирование гололеда, сосулек, гололедицы, а также для возможного схода снега с крыш", - сказал он, отметив, что из-за этих явлений в ближайшие дни нужно "смотреть под ноги и одновременно поглядывать на крыши".

Метеоролог рассказал, что в ночь на пятницу температура в Москве прогнозируется от нуля до минус 2 градусов, днем - плюс 1-3 градуса. Ночные температуры в субботу и воскресенье аналогичные, от минус 1 до плюс 1 градуса, а дневные плюс 1-3 градуса. Он также подчеркнул, что в эти дни температура будет выше нормы на 5-6 градусов, что "по климату соответствует концу марта".

По словам Вильфанда, во все дни прогнозируются небольшие осадки в виде мокрого снега и мороси. "В целом за три дня выпадет совсем мало осадков, примерно 2 мм", - уточнил метеоролог. Кроме того, в течение этих выходных ожидается усиление ветра с порывами до 15 м/с. "И при такой погоде, конечно же, будет подтаивать снег, на поверхности будут формироваться то лужи, то они будут леденеть", - добавил он, отметив, что лед может формироваться даже при положительной температуре и заметном холодном ветре.