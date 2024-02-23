В Саратовской области в 2024 году догазифицируют почти 500 домов

С начала программы социальной газификации, стартовавшей в 2021 году, выполнили подключение 3 тыс. домовладений

САРАТОВ, 23 февраля. /ТАСС/. Программа социальной газификации позволила подвести газ к границам более 5 тыс. земельных участков в Саратовской области. В 2024 году планируется догазифицировать почти 500 домовладений, сообщил ТАСС зампред правительства - министр промышленности и энергетики региона Михаил Торгашин.

"С начала программы социальной газификации, стартовавшей в 2021 году, построены сети до более 5,1 тыс. земельных участков, выполнено подключение 3 тыс. домовладений. В 2024 году планируется догазифицировать 492 дома", - сказал он.

Как отметил министр, общий уровень газификации населения Саратовской области в 2023 году составил 90,7%. С 2021 года этот показатель вырос на 4,5%.

"К 2031 году планируется повышение уровня газификации населения области до 97,1%. Этому способствует реализация региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций области", - пояснил Торгашин.

Программа социальной газификации была запущена в России в 2021 году по поручению президента РФ Владимира Путина. Благодаря ей у жителей появилась возможность бесплатно провести газ до границ своих участков при условии оплаты работ и оборудования на участке и в доме. Льготным категориям граждан государство компенсирует часть расходов на догазификацию.