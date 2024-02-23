Эксперты назвали самые популярные города России для путешествий на февральские праздники

Среди самых востребованных авианаправлений оказались Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Калининград и Екатеринбург, говорится в исследовании сервиса Tutu.ru

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Москва, Санкт-Петербург и Сочи стали самыми популярными городами для авиапутешествий на праздники в феврале 2024 года. Об этом говорится в исследовании сервиса путешествий Tutu.ru.

"Больше всего россияне будут путешествовать по стране - на города РФ приходится 81,2% авиабронирований и 97,56% жд-поездок, - отмечается в исследовании. - Среди самых востребованных авианаправлений - Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Калининград и Екатеринбург".

Согласно данным сервиса, в топ-10 самых популярных направлений авиаперелетов также входят Минеральные Воды, Новосибирск, Красноярск, Тюмень и Самара. При этом среди зарубежных направлений традиционно лидируют полеты в дружественные страны: в Узбекистан, Армению, Азербайджан, Турцию и Таджикистан.

Что касается путешествий на поезде, во время февральских праздников планируется наибольшее количество поездок в две столицы, а также в Краснодар, Ростов-на-Дону и Адлер, Екатеринбург, Симферополь, Сочи, Нижний Новгород и Воронеж, отмечается в исследовании.