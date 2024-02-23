На Украине последние 11 лет уровень рождаемости ежегодно сокращается примерно на 7%

Директор Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи украинской Национальной академии наук Элла Либанова ранее констатировала, что страну ждет депопуляция

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Уровень рождаемости на Украине ежегодно сокращается примерно на 7% начиная с 2013 г. Об этом сообщило агентство "Укринформ" со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

"Показатели рождаемости на Украине падают еще с 2013 года примерно на 7% в год", - говорится в сообщении.

30 января британская газета The Times сообщила, что самый низкий суммарный коэффициент рождаемости в мире зафиксирован на Украине. Газета также проинформировала со ссылкой на Институт демографии и социальных исследований при Национальной академии наук Украины, что в среднем на одну украинку репродуктивного возраста (от 15 до 50 лет) приходится 0,7 детей.

27 января украинское издание "Страна" предоставило данные Министерства юстиции Украины, согласно которым рождаемость в стране неуклонно падает с 2012 года, за последние семь лет она сократилась почти вдвое. По его информации, в 2023 году родились 187 387 детей, что меньше предыдущего года на 11%. В 2017 году новорожденных было 364 тыс. Самое резкое падение было зафиксировано в 2022 году - 24%.

Ранее директор Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи Национальной академии наук Украины Элла Либанова констатировала, что страну ждет депопуляция, и она никогда не вернется даже к рубежу 40 млн, тем более не восстановится показатель 1991 года, когда в республике проживали 52 млн человек.