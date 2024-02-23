23 февраля, 00:01

РКН сообщил об утечке 500 млн записей о россиянах в 2024 году из-за крупного инцидента

Сергей Коньков/ ТАСС
© Сергей Коньков/ ТАСС

Всего с начала года утекло 510 млн таких записей, сообщил замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Более 510 млн записей о россиянах утекли в сеть с начала 2024 года, при этом 500 млн из них были скомпрометированы в результате одного инцидента. Об этом сообщил ТАСС замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер.

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"Всего утекло 510 миллионов, из них 500 [миллионов] - это одна утечка. Мы ее сейчас расследуем", - сказал он.

По словам Вагнера, если сравнивать 2022 и 2023 годы, количество случаев компрометации данных увеличилось, при этом объем самих утечек уменьшился. "А в этом году одним этим случаем покрыли практически весь предыдущий год", - отметил он.

За весь 2023 год Роскомнадзор зафиксировал 168 утечек персональных данных, при этом в сеть попали только порядка 300 млн записей о россиянах. В 2022 году, после начала специальной военной операции, в сеть утекли 600 млн записей о гражданах РФ, тогда ведомство зафиксировало более 140 утечек. 

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