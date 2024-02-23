Карлсон назвал смехотворными все обвинения против Трампа

Бывший американский президент является фигурантом нескольких дел, в частности, о штурме Капитолия

НЬЮ-ЙОРК, 23 февраля. /ТАСС/. Журналист Такер Карлсон назвал все обвинения против бывшего президента США Дональда Трампа смехотворными.

"Обвинения, которые сейчас предъявляются Дональду Трампу, все без исключения смехотворны", - сказал он в четверг, опубликовав соответствующую видеозапись на своей странице в X (ранее Twitter).

Трамп является фигурантом нескольких дел, в частности, о штурме Капитолия, о хранении секретных документов, а также о связях с порноактрисой Сторми Дэниэлс и журналисткой Элизабет Джин Кэрролл.

Сам бывший американский президент неоднократно заявлял, что все обвинения являются политическими, и называл сложившуюся ситуацию "охотой на ведьм".