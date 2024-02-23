Эксперт: метеозависимые люди могут ощущать дискомфорт за сутки до магнитной бури

Кандидат медицинских наук Сергей Чудаков отметил, что чувствительность к изменениям погоды в первую очередь связана с состоянием вегетативной нервной системы, работа которой обусловлена генетикой и конституцией тела

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Люди с высокой степенью чувствительности к магнитным бурям, колебаниям влажности и атмосферного давления могут почувствовать дискомфорт за сутки и раньше - чаще всего это проявляется в усилении боли в суставах. Профилактика и соблюдение особого режима в это время позволят сохранить работоспособность, сообщил ТАСС соруководитель направления "Превентивная медицина" НТИ HealthNet, кандидат медицинских наук, семейный врач Сергей Чудаков.

Он указал на то, что метеочувствительные люди могут начать реагировать на колебания "как минимум за сутки до возникновения выраженных изменений в атмосфере, а иногда и раньше". Наиболее часто это проявляется в усилении боли в суставах.

"Внутри сустава есть определенный уровень давления, и изменения внешних параметров при наличии чувствительности будут вызывать усиление болевых ощущений", - уточнил он.

Чудаков отметил, что всех жителей Земли можно условно разделить на три группы, первая из которых нечувствительна к этим колебаниях, вторая переживает их без выраженных реакций, третья - обладает повышенной чувствительностью, которую также принято называть метеозависимостью.

"Второй и третьей группе особенно важно принимать какие-то меры для предотвращения ухудшения состояния здоровья во время колебания погодных условий. Стоит учитывать, что колебания свойственны не только магнитному полю, но и влажности, атмосферному давлению. Человек, как живой организм, в определенных ситуациях будет очень активно реагировать на изменения этих факторов в совокупности. Это связано с тем, что в нашем организме большое количество жидкой среды, которая естественным образом по законам физики будет реагировать на определенные изменения", - сказал эксперт.

Заболевания, усиливающие метеочувствительность

Чудаков отметил, что чувствительность к изменениям погоды в первую очередь связана с состоянием вегетативной нервной системы, работа которой обусловлена генетикой и конституцией тела. Следовательно, люди уже рождаются с предрасположенностью к метеозависимости. По мере развития некоторых заболеваний она может усиливаться.

"Наиболее сильно будут влиять, прежде всего, патологии сердечно-сосудистой системы, артериальная гипертония, нарушение кровоснабжения в коронарных сосудах - это то, что мы называем ишемической болезнью сердца. Сюда же относятся заболевания бронхолегочной системы, бронхиальная астма, а также определенные нарушения, связанные с желудочно-кишечным трактом", - пояснил врач.

Особый режим

Чтобы сохранять работоспособность в такие периоды, важно выработать для себя особый режим, считает Чудаков. Первый шаг к адаптации - снижение физической и эмоциональной активности.

"Людям с ярко выраженной метеозависимостью в это время лучше оставаться дома, в спокойном состоянии, с легким домашним трудом, прогулками на свежем воздухе. Если есть зависимость средней степени, то никаких особых режимов не нужно. <…> Нужно стараться не переутомляться, вовремя ложиться спать, употреблять легкие продукты, не нарушающие функции желудочно-кишечного тракта", - добавил он.

Людям с гипертонией врач посоветовал обратиться к лечащему врачу за рекомендациями по приему седативных средств и увеличению на время таких событий, как магнитная буря дозы и частоты уже принимаемых препаратов, стабилизирующих давление. Гипотоникам можно под контролем терапевта принимать фитопрепараты на основе элеутерококка, китайского лимонника и женьшеня, допустил Чудаков.

Изменения режима приема препаратов могут потребоваться и людям с повышенной свертываемостью крови, а также пациентам с бронхиальной астмой, заключил он.