Фестиваль любительской рыбалки на Сахалине собрал более 2 тыс. гостей

Церемония открытия состоялась на реке Найбе

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 февраля. /ТАСС/. Более 2 тыс. человек принимают участие в 13-м фестивале любительской подледной рыбалки "Сахалинский лед". Торжественная церемония его открытия состоялась на реке Найбе, сообщил ТАСС министр рыболовства Сахалинской области Иван Радченко.

"Погода с утра очень хорошая. Порядка 2 тыс. человек принимают участие в фестивале - участники и болельщики. У нас 219 команд, в каждой команде по 4 человека. <...> С каждым годом количество участников увеличивается, люди приезжают семьями: и дети, и взрослые, и люди с ограниченными возможностями здоровья. У нас для всех созданы условия: есть пункты обогрева, если кто-то замерз, и пункты общественного питания, в том числе бесплатная раздача солдатской каши. Настоящий праздник", - рассказал Радченко.

По информации пресс-службы правительства Сахалинской области, соревнования состоят из двух частей: командные состязания на самый большой по весу улов и "рыбацкий биатлон". Во втором случае участники проходят через четыре последовательно расположенные зоны лова, а побеждает тот, кто первым в каждой из них поймает по одной рыбе и пересечет финишную черту. На площадке также организованы интерактивные игры и развлекательная программа. Наравне с мужчинами соревнуются женские и детские команды, также среди участников есть смешанные семейные команды из родителей с детьми.

Призовой денежный фонд мероприятия в 2024 году составляет более 2 млн рублей, а главным подарком в категории "рыбацкий биатлон" среди мужчин станет автомобиль.

"Сахалинский лед" проходит на острове ежегодно с 2012 года, традиционно его проводят 23 февраля, в День защитника Отечества. Фестиваль организовывается правительством Сахалинской области и региональным министерством по рыболовству.