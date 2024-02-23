РКН заявил, что сокрытие утечек данных мешает оперативному устранению их последствий

Замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер пояснил, что своевременное информирование позволяет минимизировать ущерб от утечки для граждан

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Российские компании, которые скрывают информацию об утечках персональных данных, мешают Роскомнадзору оперативно принимать меры и сокращать масштабы последствий таких инцидентов. Об этом сообщил ТАСС замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер.

"Обязательное информирование об утечках нам нужно для того, чтобы незамедлительно принять два решения. Первое - как оперативно прекратить распространение данных, так как это основной риск для граждан. Второе - понять, есть ли повод для возбуждения дела в отношении компании, допустившей утечку", - сказал он.

Замглавы ведомства обратил внимание, что ответственность за утечку сведений должен нести не только оператор персональных данных, но и IT-компания, которая проводила аудит и настраивала работу информационной системы защиты персональных данных.

По словам Вагнера, цель ведомства - помочь не компаниям, допустившим утечки, а гражданам. "Мы стараемся сделать так, чтобы россияне пострадали как можно меньше от утечек. Особенно если мы видим, что утекшие данные могут нанести дополнительный ущерб, могут дополнить "серый" цифровой профиль гражданина для последующих атак на него", - пояснил он.

Вагнер также пояснил, что сегодня прямой ответственности за то, что компания не проинформировала Роскомнадзор об утечке, нет. "Тем не менее, мы стараемся этот процесс стимулировать - если видим, что есть признаки того, что утекли данные у кого-то, мы направляем компании требование предоставить информацию. А вот если и тут компания не отвечает, то уже наступает ответственность", - сказал он.

Компании должны сами стремиться как можно больше рассказать об утечке, если она все же произошла, подчеркнул Вагнер. "Потому что если они скроют ее или приуменьшат ее масштаб, то потом эти данные все равно неминуемо всплывут, а мы будем рассматривать это уже как новый случай компрометации", - добавил он.