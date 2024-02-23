Глава антикоррупционной службы Казахстана и генпрокурор РФ обсудили совместные проекты

Особое внимание стороны уделили вопросам возврата государству незаконно приобретенных активов и их выявления при проведении финансовых расследований

АСТАНА, 23 февраля. /ТАСС/. Председатель Агентства по противодействию коррупции Казахстана Асхат Жумагали в ходе встречи в Москве с генпрокурором России Игорем Красновым обсудил вопросы оказания взаимной правовой помощи и реализации совместных проектов. Об этом сообщили в пресс-службе агентства.

"В ходе встречи были обсуждены приоритетные вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе оказания взаимной правовой помощи, использования цифровых решений, розыска лиц, организации обучения, реализации совместных проектов. Особое внимание было обращено вопросам возврата государству незаконно приобретенных активов, их выявления при проведении финансовых расследований", - говорится в сообщении.

Жумагали рассказал о деятельности агентства и принимаемых мерах по противодействию коррупции в стране. "В работе нашего агентства мы стараемся разумно обеспечить баланс превентивных и уголовно-правовых инструментов, активно взаимодействуем с гражданами в целях создания общества без коррупции. Мы открыты для взаимодействия и готовы к реализации совместных проектов", - отметил он.

В рамках встречи представители администрации президента и Генеральной прокуратуры РФ ознакомили казахстанскую делегацию с информационно-аналитической системой по профилактике коррупционных и иных правонарушений "Посейдон". Она осуществляет сбор и обработку информации о доходах и расходах лиц, на которых распространяются требования по декларированию. Жумагали отметил, что такие системы влияют на эффектность борьбы с коррупцией и будут изучены на предмет применения в Казахстане при осуществлении контроля за необоснованным обогащением в рамках внедряемого всеобщего декларирования доходов и расходов.

По итогам двусторонней встречи был подписан меморандум о взаимопонимании между ведомствами двух стран.