На Дальнем Востоке День защитника Отечества отмечают турнирами, салютами и лазерным шоу

Фейерверки запустят в Хабаровске, Уссурийске, Белогорске, Чите, Улан-Удэ и во Владивостоке

ХАБАРОВСК, 23 февраля. /ТАСС/. Спортивные состязания, памятные мероприятия, артиллерийские салюты и лазерное шоу проходят на Дальнем Востоке по случаю Дня защитника Отечества. Об этом ТАСС сообщили в правительствах регионов и администрациях городов ДФО.

В Хабаровске цветы к Вечному огню и Мемориалу воинам, погибшим в вооруженных конфликтах и локальных войнах, принесли глава региона Михаил Дегтярев, секретарь генерального совета партии "Единая Россия", первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак. Для любителей активного отдыха в регионе организован поход в заброшенный военный гарнизон в 70 км от Хабаровска, путь до него лежит через зимний лес. Ранее в этой местности функционировал отдельный радиотехнический полк противовоздушной обороны, участники тура посетят подземный бункер, впечатляющий своими размерами с множеством комнат, коридоров и других помещений. Также в городе выступит Оркестр штаба Восточного военного округа, для собравшихся прозвучат патриотические песни, марши, будет исполнена популярная и классическая музыка.

В Якутске торжественное возложение цветов посвятили 81-летию со дня гибели сотен воинов-якутян при форсировании озера Ильмень в годы Великой Отечественной войны.

На Камчатке празднование 23 февраля началось с традиционного фестиваля зимних видов спорта "Снежный путь". Впервые в этом году его посвятили защитникам Отечества, сообщили ТАСС в мэрии Петропавловска-Камчатского. Он проводится совместно с командованием войск и сил на Северо-Востоке РФ. На площадке фестиваля развернули выставку военной техники, проходят показательные выступления. Гостей праздника угощают солдатской кашей. Во время фестиваля работают 14 спортивных и творческих площадок, проводятся соревнования на снегоходах, мотоциклах, автомобилях, состязания по вейтпуллингу, борьба на снегу и другие активности.

В Биробиджане в Еврейской автономии День защитника Отечества начался с первого Дальневосточного открытого турнира "Воин", в котором участвуют восемь команд хоккеистов-любителей из области и Хабаровского края. "Для того чтобы хоккей был более зрелищным и ярким для зрителей, было решено разрешить включить в состав команд по три легионера - хоккеистов более высокого профессионального уровня с неместной пропиской. Подобные соревнования среди любительских сборных с участием гостей из Хабаровского края в Биробиджане проходят впервые", - отметил руководитель федерации хоккея с шайбой ЕАО Эдуард Клейман.

В Благовещенске областной краеведческий музей подготовил программу "Курс молодого бойца" - интерактивное мероприятие, где участникам необходимо выполнить боевые задания, разгадать загадки и головоломки на военную тематику. На территории военно-патриотического парка "Патриот" в городе проходит исторический квиз, развернут пункт подготовки разведчиков, тир в историческом стиле, организованы народные игры, концерт.

Салюты и световые шоу

Праздничные салюты состоятся в День защитника Отечества в шести городах Дальнего Востока. Артиллеристы Восточного военного округа вечером выполнят залпы из орудий и салютных пусковых установок в Хабаровске, Уссурийске, Белогорске, Чите, Улан-Удэ и во Владивостоке. При проведении салютов будут задействованы орудия различных типов, в том числе гаубицы Д-30, пушки БС-3, а также салютные пусковые установки 2А30, 2А85, 2А85А1. Артиллерийские расчеты произведут по 30 залпов. В столице Дальневосточного федерального округа артиллерийский салют будет дан над акваторией Амурского залива со стороны мыса Боброва. Жители и гости Владивостока увидят в небе над городом шоу из пяти цветов.

В Улан-Удэ в честь праздника покажут новое лазерное шоу в центре города. На площади Советов включат динамичные зарисовки об армии, военнослужащих, они будут проецироваться на здания в темное время суток. Также вечером включат подсветку на телебашне по улице Бабушкина.