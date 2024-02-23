В Госдуму в марте планируют внести пакет законопроектов о фудшеринге

По словам председателя думского комитета по молодежной политике Артема Метелева, почти 17 млн россиян в настоящее время живут ниже черты бедности и нуждаются в адресной помощи

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Пакет законопроектов о введении в РФ механизма фудшеринга - безвозмездной передачи нераспроданных продуктов питания нуждающимся - планируют внести на рассмотрение Госдумы в марте. Новые нормы коснутся продукции с истекающим сроком годности, а за нарушения при раздаче продуктов будет грозить административная ответственность, сообщил ТАСС председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.

"Мы 20 марта ждем заключения правительства, сразу после этого вносим в Государственную думу. Надеюсь, что это произойдет в марте", - сказал он.

По его словам, почти 17 млн россиян в настоящее время живут ниже черты бедности и нуждаются в адресной помощи, в том числе продуктами питания. "Есть механизм, который позволяет без трат бюджета найти для каждой нуждающейся семьи по 5 кг продуктов в месяц бесплатно. Это как раз механизм фудшеринга", - отметил Метелев. Речь идет, в частности, о продуктах питания, которые остаются у производителей и ретейлеров нераспроданными по разным причинам, в том числе из-за мятой упаковки или истекающего срока годности.

"Эти товары они могут передавать благотворительным организациям, НКО, специализированным фондам для раздачи населению. Но они этого не делают, а точнее делают в очень маленьких объемах, потому что им выгоднее это утилизировать. Ведь если они передают это фондам и НКО, то они должны заплатить 20% НДС. А если они это утилизируют, то они за это ничего не платят", - добавил Метелев.

В связи с этим, уточнил он, депутаты предлагают внести изменения в Налоговый кодекс РФ, согласно которым производители и ретейлеры освобождаются от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) при передаче нераспроданных товаров благотворительным и некоммерческим организациям для раздачи населению. Поправки также предлагается внести еще в три закона. Так, в законе "О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)" предлагается закрепить еще один вид деятельности - оказание товарной помощи населению на безвозмездной основе.

"Мы считаем, что можно построить систему передачи нераспроданных товаров от производителей и супермаркетов в адрес специализированных НКО. Для этого нам нужно отменить НДС для этих компаний, сформировать два реестра: тех компаний, которые могут пользоваться налоговой льготой, и тех НКО, в адрес которых можно передавать эти товары. Прописать эти товары в законе", - отметил Метелев.

Разрешенные продукты

По словам Метелева, к разрешенным для передачи товарам будут относиться консервированные овощи, фрукты, ягоды, хлебобулочные изделия, крупы, мука, макароны, готовые блюда, детские продукты, соки, минеральные воды, безалкогольные напитки, чай, кофе. Кроме того, добавил Метелев, предлагается ограничить объем продукции, которую можно будет раздавать гражданам, на уровне "1% от оборота, чтобы не было мошенничества и ухода от налогов".

Изменения также предлагается внести в закон "О качестве и безопасности пищевых продуктов" и в Кодекс РФ об административных правонарушениях. "Мы будем следить за безопасностью обращения с этими пищевыми продуктами. И закон о безопасности работы с пищевыми продуктами, и административный кодекс будут распространяться на эти НКО", - отметил Метелев.

Он уточнил, что поправками в законы будет запрещено раздавать просроченные продукты, а за нарушение этого требования предлагается ввести административную ответственность.