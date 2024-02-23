Газманов рассказал, с кем из исторических личностей предпочел бы встретиться

Среди них артист отметил лидера СССР Иосифа Сталина, советского полководца Георгия Жукова и героя СССР Алексея Маресьева

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Народный артист России Олег Газманов рассказал в интервью для проекта "ТАСС Дети", что хотел бы встретиться с лидером СССР Иосифом Сталиным, советским полководцем, маршалом Георгием Жуковым и героем СССР, летчиком Алексеем Маресьевым, если бы можно было провести разговор с кем-то из исторических личностей.

"Я со Сталиным хотел бы встретиться. Это, конечно, невозможно, но если предположить, это удивительно, конечно. Я считаю, что у нас какой-то перекос по этому вопросу идет, потому что наш главнокомандующий, Сталин, наш народ, кадры, которые он подобрал для Победы, вот именно это способствовало тому, что мы победили в Великой Отечественной войне", - сказал он, отвечая на вопрос о том, с кем бы из исторических личностей он хотел бы встретиться.

По словам артиста, он также хотел бы увидеть маршала Жукова и Маресьева - "летчика, которого сбили, и он с перебитыми ногами полз десятки километров, выжил, восстановился и на протезах убедил командование, чтобы ему дали самолет". "Конечно, было бы интересно поговорить с таким человеком, понять, насколько это сила духа, которая не дала ему умереть как минимум, насколько это любовь к родине, что им двигало", - продолжил Газманов. Он добавил, что человек в борьбе "за идею и страну" может преодолеть все трудности.

Певец отметил, что для него Родина - это "не только гигантская страна, которой можно гордиться", но и люди, которых он понимает. "Моя Родина - это войны, которые сейчас воюют, чтобы мы могли вот так мирно беседовать. Это мои уже покойные родители, которые прошли всю Отечественную войну. Это огромный пласт истории, который позволяет гордиться мне своей страной, несмотря на то, что нас пытаются очернить, исказить нашу историю. Это большое слово", - рассказал он.

Полный текст интервью будет опубликован в соцсетях проекта "ТАСС Дети" в 11:00 мск.