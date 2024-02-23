СМИ: Боаоский азиатский форум на Хайнане в 2024 году повысит свою энергоэффективность

Как пишет газета "Хайнань жибао", компания - оператор безуглеродной демонстрационной зоны на острове Дунъюйдао в последнее время ускорила ввод в эксплуатацию интегрированной системы интеллектуального контроля за оптимальным энергоснабжением зданий

ХАЙКОУ /Китай/, 23 февраля. /ТАСС/. Боаоский азиатский форум (БАФ), площадку для масштабных мероприятий которого из года в год предоставляет южнокитайская провинция Хайнань, в 2024 году существенно повысит свою энергетическую эффективность и экологичность. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

По сведениям издания, компания - оператор безуглеродной демонстрационной зоны на островке Дунъюйдао в городке Боао (восточное побережье Хайнаня), где регулярно проводятся важные форумы, в последнее время ускорила ввод в эксплуатацию интегрированной системы интеллектуального контроля за оптимальным энергоснабжением зданий. Как отмечается, это позволило еще больше повысить уровень экологичности БАФ.

Поскольку Дунъюйдао находится в зоне муссонов, на острове существует крайне влажный микроклимат. При использовании традиционной системы кондиционирования резко возрастает потребление электроэнергии, которая зачастую используется, даже когда участники форума или туристы не находятся в помещениях. Новые умные технологии, как уточняется, подключены к более чем 400 холодильным установкам и автоматически контролируют уровень влажности в зданиях, в том числе в номерах отелей и в конференц-центре. В итоге участники мероприятий смогут работать в гораздо более комфортных условиях.

Как уточнил представитель Китайской железнодорожной строительной корпорации, курирующей указанный электротехнический проект, новая система была запущена в эксплуатацию в декабре 2023 года. "В преддверии форума мы интенсивно работаем над ее оптимизацией", - заявил он.

Форум в Боао проводится регулярно с 2001 года и насчитывает около 30 стран - участниц (государства Азиатско-Тихоокеанского региона). В текущем году он состоится 26-29 марта под девизом "Азия и мир: общие вызовы, общая ответственность". БАФ называют Восточным Давосом - это крупная площадка для подписания важных соглашений, согласования позиций между представителями деловых и правительственных кругов стран Азии и всех прочих регионов мира. Власти Китая уделяют его развитию пристальное внимание и рассматривают данный механизм в качестве эффективного инструмента мягкой дипломатии, которая способствует активизации и укреплению международных контактов Пекина.