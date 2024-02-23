Штраф за просроченные продукты при фудшеринге составит до 1 млн рублей

К категории лиц, несущих ответственность за нарушение требований к качеству продукции, предложили отнести организации, передающие населению товары на безвозмездной основе

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Нарушение требований к качеству продуктов в рамках фудшеринга - безвозмездной передачи нераспроданных продуктов питания нуждающимся - может повлечь административный штраф до 1 млн рублей. Это следует из проекта поправок к Кодексу РФ об административных правонарушениях (КоАП), текст документа есть в распоряжении ТАСС.

Законопроект входит в пакет инициатив, направленных на создание в РФ механизма фудшеринга. Как ранее сообщил ТАСС один из авторов инициативы, глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев, пакет может быть внесен на рассмотрение палаты в марте.

Документ предлагает внести изменения в статью 14.43 КоАП "Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов". К категории лиц, несущих ответственность за нарушение требований к качеству продукции, предлагается отнести организации, передающие населению товары на безвозмездной основе. Согласно КоАП, нарушение требований к качеству продукции влечет наложение штрафа на граждан в размере до 2 тыс. рублей, на должностных лиц - до 20 тыс. рублей, на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - до 30 тыс. рублей, на юридических лиц - до 300 тыс. рублей.

Если нарушение привело к причинению вреда жизни и здоровью, штраф для граждан составит до 4 тыс. рублей, для должностных лиц - до 30 тыс. рублей, для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - до 40 тыс. рублей, для юридических лиц - до 600 тыс. рублей. Также предусмотрена конфискация предметов административного нарушения.

В случае повторного нарушения с причинением вреда жизни и здоровью граждане будут оштрафованы на сумму до 5 тыс. рублей, должностные лица - до 40 тыс. рублей, лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - до 50 тыс. рублей, юридические лица - до 1 млн рублей. Кроме того, на 90 суток может быть приостановлена деятельность лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и юридических лиц.