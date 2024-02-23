Матвиенко поздравила россиян с Днем защитника Отечества

По словам председателя Совфеда, Вооруженные силы России являются надежной опорой страны

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Государство уделяет приоритетное внимание качественному развитию Вооруженных сил РФ, которые являются надежной опорой страны и обеспечивают ее суверенитет. Об этом говорится в поздравлении председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, распространенном пресс-службой верхней палаты парламента.

"Вооруженные силы Российской Федерации являются надежной опорой в обеспечении национальной безопасности и суверенитета страны. Опираясь на современные реалии, государство уделяет приоритетное внимание их качественному развитию, совершенствованию системы подготовки воинских частей и подразделений. Военнослужащие и добровольцы, участники специальной военной операции решают самые сложные и ответственные задачи, чтобы защитить наше право на мирную жизнь", - говорится в обращении спикера Совфеда по случаю Дня защитника Отечества.

Она отметила, что этот праздник является для всех россиян символом мужества, самоотверженности и доблести отважных, сильных духом людей, выбравших почетную профессию - служить Родине. "В трудных походах, на полях исторических битв ковались традиции российского воинства. Храбрость и стойкость солдат и офицеров, мощь и слава русского оружия всегда были гордостью нашего народа, прочной основой независимости государства", - подчеркнула Матвиенко.

Она пожелала ветеранам Великой Отечественной войны, участникам интернациональных войн и локальных конфликтов, действующим и будущим защитникам отечества здоровья, добра и благополучия.