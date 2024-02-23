Как отметил председатель Госдумы, этот праздник отражает в себе героические страницы истории России

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил россиян с Днем защитника Отечества, отметив, что этот праздник отражает в себе героические страницы истории страны.

"Поздравляю с Днем защитника Отечества. Этот праздник отражает в себе героические страницы истории нашей страны, когда воины, истинные патриоты вставали плечом к плечу за свободу и независимость Родины. Вставали и побеждали!" - сказал Володин, слова которого приведены на сайте палаты парламента.

Он отметил, что эта дата для всех россиян наполнена особым смыслом. "Наши солдаты, офицеры, добровольцы с оружием в руках отважно сражаются с нацизмом, защищают мирных граждан и будущее России. С праздником! Здоровья и новых побед на благо России!" - заключил председатель Госдумы.