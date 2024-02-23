На Камчатке участниками фестиваля зимних видов спорта "Снежный путь" стали 10 тыс. человек

Впервые на фестивале провели выставку военной техники, стоящей на вооружении воинских соединений полуострова

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 февраля. /ТАСС/. Фестиваль зимних видов спорта "Снежный путь" завершился на Камчатке, его гостями стали более 10 тыс. жителей полуострова. Ежегодное мероприятие фестиваля "Берингия" впервые было посвящено защитникам Отечества, соорганизатором праздника стало командование Войск и Сил на северо-востоке России, сообщил ТАСС глава Петропавловск-Камчатского городского округа Константин Брызгин.

"Любимый всеми фестиваль стал ярким событием уходящей зимы. 14 основных площадок, более 400 спортсменов, 12 спортивных федераций Камчатки, показательные выступления, стилизованные фотозоны, море драйва и позитива, настоящий ритм жизни - все это, безусловно, надолго запомнится жителям города, края и гостям полуострова. В следующем году ждем всех на юбилейный 10-й фестиваль "Снежный путь", - сказал глава города Константин Брызгин.

Он добавил, что впервые на фестивале была проведена выставка военной техники, стоящей на вооружении воинских соединений полуострова. Гостей угощали солдатской кашей, работал пункт набора на контрактную службу.

Также в рамках фестиваля состоялось награждение участников гонки "Берингия. Авача", которые вместе со своими собачьими упряжками прошли более 300 км вокруг "домашних" вулканов. Исполины получили такое название из-за близости к Петропавловску-Камчатскому. Участие в гонке приняли порядка 20 спортсменов из семи регионов страны.

Как рассказала ТАСС общественный деятель, популярный на Камчатке блогер и и многодетная мама Валерия Толмачева, "Снежный путь" - уникальная возможность познакомить детей с ездовым спортом: "Наша традиционная гонка "Берингия" проходит на севере полуострова, и жителям Петропавловска-Камчатского остается любоваться только фотографиями с ярких моментов состязания. Фестиваль зимних видов в городе - отличная альтернатива посещения знаменитой гонки, и мы стараемся приезжать сюда каждый год".

Вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая также обратилась с приветственным словом к жителям и гостям края в формате видеообращения, отметив, что "городской фестиваль собрал участников с чувством благодарности нашим военнослужащим и членам их семей".

О гонке "Берингия"

Традиционная гонка на собачьих упряжках "Берингия" проводится на Камчатке с 1990 года. Каюры со своими собаками проходят около 1 тыс. км по тундре, победители получают крупные денежные призы. С 2010 года "Берингия" имеет статус официального праздника Камчатского края, во время проведения соревнования в регионе проходят несколько крупных мероприятий. В марте этого года каюры стартуют из села Эссо и пройдут до поселка Усть-Камчатск почти 1 500 км. Всего для участия в гонке зарегистрировались 17 каюров, победители получат крупные денежные призы.