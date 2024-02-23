Собянин поблагодарил военных за верность долгу и самоотверженность

По словам мэра Москвы, 23 февраля все жители столицы отдают дань глубокого уважения ветеранам Великой Отечественной войны

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил ветеранов, военнослужащих и участников специальной военной операции с Днем защитника Отечества и поблагодарил их за верность долгу и самоотверженность.

"Дорогие ветераны, военнослужащие и участники специальной военной операции! Сердечно поздравляю вас с Днем защитника Отечества. Этот всенародный праздник символизирует героическую историю нашей армии и флота, нерушимую связь всех поколений защитников Родины. <…> Мы гордимся вами. Спасибо за верность воинскому долгу, самоотверженность и любовь к Отчизне. Желаю вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, мира, благополучия и новых успехов в служении России", - написал Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, 23 февраля все жители города отдают дань глубокого уважения ветеранам Великой Отечественной войны, которые победили фашистов, отстояли свободу и независимость страны. "Беспримерный подвиг фронтовиков и тружеников тыла навсегда останется в памяти народа как яркий пример героизма и патриотизма, является неиссякаемым источником силы духа", - подчеркнул мэр.

Он добавил, что сегодня воины России сражаются за суверенитет и безопасность страны, проявляют мужество, стойкость, высокий профессионализм. И делают все для победы. Участники СВО - в одном ряду с отважными защитниками Родины минувших эпох.