В Таджикистане введут обязательное среднее образование

По словам министра образования и науки республики Рахима Саидзоды, благодаря поправкам в соответствующий закон обучение станет более качественным

ДУШАНБЕ, 23 февраля. /ТАСС/. Депутаты нижней палаты парламента Таджикистана приняли поправки в закон "Об образовании", которые предусматривают обязательное получение среднего образования всеми гражданами: окончание 11 классов школы или обучение в училище или техникуме после девятого класса. Таким образом, уйти из школы после девятого класса с основным общим образованием и не продолжать учебу станет невозможно, сообщила официальная газета парламента "Садои мардум" ("Голос народа").

"Проведено голосование по проекту закона Республики Таджикистан "О внесении изменений в закон Республики Таджикистан "Об образовании" и закон принят", - говорится в сообщении.

Издание отмечает, что на обсуждении поправок в парламенте чиновники и депутаты представили аргументы в пользу их утверждения. В частности, помощник президента Таджикистана по правовым вопросам Зариф Ализода отметил, что "согласно предлагаемым изменениям, граждане обязаны получать общее среднее образование в образовательных учреждениях общего среднего образования или, по их желанию и возможностям, в образовательных учреждениях начального профессионального образования или среднего профессионального образования".

Министр образования и науки Таджикистана Рахим Саидзода сообщил, что благодаря поправкам обучение станет более качественным, а также снизится преступность среди подростков, так как сейчас большинство несовершеннолетних, причастных к преступлениям, не учатся и не работают, отмечает газета. После принятия закона в нижней палате закон должен быть утвержден верхней палатой парламента республики и подписан президентом.

Ранее в Министерстве образования Таджикистана сообщали, что в республике также начали апробацию 10-балльной системы оценок в 140 школах и, если тестирование пройдет успешно, ее распространят на другие учебные заведения. Также рассматривается вариант с переходом на 12-летнее образование в школах. Сейчас в школах страны используется пятибалльная система оценок, общее образование получают после окончания девяти классов, полное среднее - по окончании 11 классов, среднее специальное - после училища или техникума.