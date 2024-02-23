Мишустин поздравил россиян с Днем защитника Отечества

По словам премьер-министра, 23 февраля объединяет всех, кому дороги прошлое, настоящее и будущее России

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил жителей страны с Днем защитника Отечества. Текст телеграммы опубликован на сайте кабмина.

"Этот праздник объединяет всех, кому дороги прошлое, настоящее и будущее России, волевых и отважных людей, посвятивших всю свою жизнь служению Отчизне. Тех, кто ежедневно защищает национальные интересы, свободу и независимость нашего государства, заботится о его процветании и благополучии" , - говорится в документе.

Мишустин пожелал успехов в работе на благо страны, крепкого здоровья и всего наилучшего защитникам страны и их близким.