Путин поприветствовал участников церемонии открытия суперфинала конкурса "Лидеры России"

Он дал возможность тысячам россиян добиться новых высот, отметил президент

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Конкурс "Лидеры России" предоставил возможность тысячам молодых россиян добиться новых высот и проявить свои таланты. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам церемонии открытия суперфинала конкурса, которое зачитал первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

"За прошедшие годы этот содержательный, востребованный временем проект подарил десяткам тысяч молодых людей из многих регионов России отличную возможность в полной мере продемонстрировать свой талант, созидательный организаторский потенциал, добиться новых высот в избранном деле", - отметил Путин.

Он подчеркнул, что участники конкурса трудятся в самых разных сферах: и в бизнесе, и в государственном управлении, и в науке, образовании и здравоохранении, на общественном поприще, но всех их объединяет целеустремленность и ответственность, готовность работать на благо своей страны.

"Уверен, что вы, нынешние суперфиналисты, достойно пройдете завершающие испытания. А общение с наставниками, среди которых известные политики, ученые, губернаторы, главы крупнейших российских корпораций, откроет для вас новые профессиональные творческие горизонты, поможет осуществить намеченные планы", - подчеркнул президент, пожелав участникам успехов и всего самого доброго.