В Грузии за наркотики с начала года задержали 270 человек

Среди них были граждане России, сообщил директор департамента центральной криминальной полиции МВД республики Теймураз Купатадзе

ТБИЛИСИ, 23 февраля. /ТАСС/. Сотрудники МВД Грузии по обвинению в наркопреступлениях с начала года задержали 270 человек, среди которых граждане России. Об этом сообщил директор департамента центральной криминальной полиции МВД Теймураз Купатадзе на брифинге.

"С начала текущего года сотрудники МВД и Генеральной прокуратуры в масштабах страны, в результате интенсивных оперативных мероприятий и следственных действий по обвинению в наркопреступлениях задержали 270 человек, откуда 27 - наркореализаторы", - сказал Купатадзе.

Среди задержанных граждане Грузии, Ирана, Турции, Армении, Иордании, России, Казахстана, Украины, Белоруссии, Ирака и Нидерландов. Как отметил Купатадзе, задержаны граждане, передававшие наркотики традиционным способом - из рук в руки, а также те, кто прятал запрещенные вещества в тайниках и лица, проносившие наркотики через границу.

Правоохранители обнаружили в различных местах наркотические вещества в крупных и особо крупных размерах - героин, кокаин, альфа-ПВП, суботекс, собуксин, метадон, МДМА, ЛСД, мефедрон, анфетамины, экстази, гашиш и коноплю. Задержанным грозят тюремные сроки вплоть до пожизненного.