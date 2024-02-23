СМИ: в Испании в ходе протестов фермеров задержали 60 человек

Как сообщило агентство Europa Press, в ходе манифестаций аграрии при помощи тракторов чаще всего блокировали движение по местным трассам

МАДРИД, 23 февраля. /ТАСС/. Правоохранительные органы Испании задержали 60 человек за время протестов фермеров, которые продолжаются в стране с 6 февраля. Об этом сообщило агентство Europa Press.

В ходе манифестаций аграрии при помощи тракторов чаще всего блокировали движение по местным трассам. Протестующие также преграждали доступ в часть портов. Периодически акции перерастали в столкновения фермеров с полицейскими.

Аграрии пытаются привлечь внимание к сложной ситуации, в которой оказался сектор, а также выступают против европейской сельскохозяйственной политики.

В последнее время в разных странах ЕС проходят акции протеста фермеров. В частности, манифестации были организованы в Бельгии, Германии, Италии и других государствах сообщества. Министр сельского хозяйства Испании Луис Планас ранее встречался с представителями нескольких аграрных организаций, которые анонсировали манифестации в стране. Несмотря на это, фермеры пока решили продолжать свои протесты.