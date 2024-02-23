В РПЦ поддержали идею упростить переезд в Россию на основе традиционных ценностей

По словам председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимира Легойды, большое число христиан по-прежнему проживает в западных странах

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Большое количество христиан по-прежнему проживает в западных странах, и в Русской православной церкви поддерживают идею упростить переезд в Россию иностранцам, разделяющим традиционные ценности. Об этом заявил ТАСС председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

"В Русской православной церкви с пониманием и одобрением относятся к идее упростить переезд в Россию иностранцам, разделяющим традиционные ценности. Несмотря на то, что в странах Запада идет постепенный отказ от фундаментальных христианских ценностей, особенно в семейной сфере, в этой части мира по-прежнему проживает большое количество христиан", - сказал Легойда.

Он признал, что с каждым годом христианам на Западе становится все сложнее исповедовать свою веру и жить и воспитывать детей в соответствии с теми религиозными воззрениями, которых они придерживаются. "Ввиду этого часть из них рассматривает возможность переезда в Россию или другие страны, где идеологическое давление не столь сильно, как в современных западных странах", - отметил глава синодального отдела.

В качестве примера тех, кто уже сделал свой выбор, он назвал иерея Иосифа (Джозефа) Глисона, который вместе с женой и восемью детьми покинул США, чтобы стать православным священником в России. Свое служение отец Иосиф несет в одном из православных храмов Переславской епархии Ярославской митрополии, рассказал Легойда.

Ранее на форуме Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени" президент РФ Владимир Путин назвал хорошей идею упростить переезд в Россию на основании культурных, традиционных и семейных ценностей, которых придерживается человек. С соответствующим предложением выступила студентка Ирене Чеккини. В то же время Путин подчеркнул, что есть сложности с определением того, каких ценностей на самом деле придерживается человек.

Президент согласился со словами Чеккини о том, что для того, чтобы определить, что за люди приезжают в страну, нужен индивидуальный подход. При этом он добавил, что "миграционные службы пока до этого не доросли", и "здесь есть над чем работать".