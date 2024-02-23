В Каргополе фестиваль снежных скульптур посвятили сказкам

В конкурсе участвуют 27 команд

АРХАНГЕЛЬСК, 23 февраля. /ТАСС/. Фестиваль-конкурс снежных скульптур "Снеговик сказочный" открылся в Каргополе Архангельской области, сообщила ТАСС заместитель директора Каргопольского многофункционального культурного центра Наталья Летавина. В фестивале участвуют 27 команд из Архангельской, Московской, Тульской и Вологодской областей, конкурс посвятили героям сказок.

"В этом году наш фестиваль посвящен сказкам. У нас участвуют 27 команд, из них шесть команд профессионалов: одна команда из Архангельска, команда из Королева и Алексина, по две команды из Вельска и Череповца. А всего у нас 138 участников, потому что в команде может быть до шести человек", - сказала Летавина.

Команды будут также семейные, школьные и трудовых коллективов. Для снежных скульпторов подготовлено 27 снежных кубов размером два на два метра, снег заготовили две недели назад, когда в регионе стояли 30-градусные морозы. "В мороз они набиваются лучше, снег не рассыпается", - пояснила собеседница агентства. Сейчас в Каргополе минус 4 градуса.

Участники подавали заявки с эскизами, на площади Каргополя появятся крокодил с солнцем в пасти из "Краденого солнца", Нильс с дикими гусями, Вовка из Тридевятого царства, Змей Горыныч, Золотая рыбка, Мэри Поппинс, белка, которая "песенки поет да орешки все грызет", Муха-цокотуха с самоваром, Снежная Королева, Дюймовочка и другие.

Возводить композиции участники будут два дня, подведение итогов и награждение победителей пройдет 25 февраля во время праздника проводов зимы.