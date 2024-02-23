В Москве начался суперфинал конкурса управленцев "Лидеры России"

Оценочные испытания пройдут 23-24 февраля

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Суперфинал пятого сезона конкурса "Лидеры России" президентской платформы "Россия - страна возможностей" начался в "Манеже". Участие в нем принимают 302 суперфиналиста из 63 регионов России и 4 зарубежных стран, передает корреспондент ТАСС.

"Впереди у вас самые ответственные испытания, суперфинал в течение нескольких дней. Конечно, это конкуренция, конечно, победят самые сильные, но знаете, я хочу вам пожелать, чтобы по отношению к людям, которые сидят сейчас с вами вместе за столами, вы почувствовали, что это не только конкурент. Попробуйте почувствовать плечо друг друга, потому что суперфинал пойдет быстро, а жизнь впереди длинная. Если каждый из вас выйдет отсюда с ощущением, что у него добавился еще 301 один надежный друг и партнер, то каждый из вас станет сильнее", - сказал первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко, обращаясь к участникам конкурса.

Он отметил, что всем суперфиналистам уже удалось в рамках конкурса не только показать свои таланты, свои способности, но и принести пользу своим родным регионам. "Потому что на региональных этапах вы решали конкретные проблемы, задачи. От многих губернаторов я слышал потом высокие оценки и слова благодарности за то, что решения, которые вы предлагали, оказались действительно полезны, действительно востребованы", - подчеркнул Кириенко.

Оценочные испытания конкурса пройдут 23-24 февраля, победители станут известны 25 февраля. Суперфиналисты в составе команд продемонстрируют себя в разных управленческих ролях, покажут лидерские навыки и профессиональные компетенции.

Участие в конкурсе "Лидеры России" могут принять все желающие в возрасте до 55 лет с управленческим опытом от 2 лет. Участники суперфинала конкурса получат грант на один миллион рублей для прохождения образовательных программ высшего образования, дополнительной профессиональной образовательной программы, а также возможность включения в программу развития управленческого кадрового резерва.

Победители суперфинала дополнительно получат возможность карьерного сопровождения и консультирования, а также возможность принимать участие в проектах и образовательных программах клуба "Эльбрус" - сообщества победителей конкурса.