Молдавия предупредила о возможных сбоях в работе КПП "Леушены" из-за акций протеста

Таможенная служба республики рекомендовала отказаться от пересечения границы с Румынией

КИШИНЕВ, 23 февраля. /ТАСС/. Таможенная служба Молдавии рекомендовала отказаться от пересечения границы с Румынией через КПП "Леушены" из-за ожидающейся 23 февраля акции протеста фермеров. Об этом говорится в сообщении ведомства в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

"В связи с объявленными акциями протеста фермеров, которые блокируют подъездную дорогу к таможенному посту "Леушены", мы рекомендуем автоперевозчикам и автомобилистам заранее выбрать альтернативные пути для пересечения границы", - говорится в сообщении. Накануне аграрии на пять часов заблокировали тракторами одну из главных международных трасс у города Леушены, чтобы обратить внимание правительства на свои проблемы. Полиция не вмешивалась в их действия.

Протестующие заявляют, что находятся на грани банкротства, и требуют от правительства увеличения финансовой помощи. Протесты сельхозпроизводителей начались в Молдавии летом 2022 года, когда фермеры пригнали сотни тракторов к зданию правительства, а также блокировали национальные трассы. Протестующие отмечают, что их финансовое положение подорвала засуха, а также падение цен на сельхозпродукцию и рост затрат на производство.

Фермеры настаивают на срочном выделении около 400 млн леев (около €20 млн) помощи производителям зерновых. Также протестующие требуют отсрочить выплаты по кредитам и приступить к распределению топлива, которое было выделено правительством Румынии в качестве гуманитарной помощи.