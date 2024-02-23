Карачаево-Черкесию на Всемирном фестивале молодежи в Сочи представят более 50 человек

В состав делегации региона вошли "молодые ученые, специалисты, спортсмены, волонтеры, активисты, представители молодежных организаций и движений", уточнил министр по делам молодежи республики Ибрагим Тоторкулов

ЧЕРКЕССК, 23 февраля. /ТАСС/. Делегация из 54 человек, в их числе молодые ученые, волонтеры, спортсмены, представит Карачаево-Черкесию (КЧР) на Всемирном фестивале молодежи, который пройдет с 1 по 7 марта на территории федерального образовательного центра "Сириус", сообщил ТАСС министр по делам молодежи республики Ибрагим Тоторкулов.

"В состав делегации вошли 54 человека - девушки и юноши, проявившие себя в разных сферах. Это молодые ученые, специалисты, спортсмены, волонтеры, активисты, представители молодежных организаций и движений", - сказал Тоторкулов.

Молодежь Карачаево-Черкесии планирует активно участвовать в мероприятиях фестиваля. "Ребят ждет уникальный опыт мирового уровня, они будут задействованы в работе многих площадок фестиваля, где будет представлена и культура народов нашей многонациональной республики. Мы в рамках фестиваля курируем Иран. Планируем организовать интересный досуг участников из этой стран на территории Сириуса, - отметил министр.

Всемирный фестиваль молодежи соберет 20 тыс. молодых лидеров в сфере образования, науки, культуры, международного сотрудничества, волонтерского движения, спорта, бизнеса, журналистики. С 10 по 17 марта пройдет региональная программа фестиваля, благодаря которой его участники посетят 30 городов России.