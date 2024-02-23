Президент Абхазии поздравил защитников Отечества с праздником

Аслан Бжания назвал этот день символом мужества и героизма

СУХУМ, 23 февраля. /ТАСС/. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил защитников Отечества с праздником, назвав этот день символом мужества и героизма предков, отстаивавших свободу и независимость страны.

"Этот день является символом несгибаемой воли, мужества и героизма наших предков, которые отстаивали свободу и независимость нашей Родины. Именно благодаря их самоотверженности Абхазия стоит непоколебимо, сохраняя свой суверенитет и культурные традиции. В этот праздничный день мы вспоминаем подвиги наших героев, которые с честью защищали нашу землю в самые тяжелые периоды истории. Их отвага и героизм служат нам вдохновением и напоминанием о том, что любовь к Отечеству и готовность защищать его интересы являются основой нашей национальной идентичности", - отметил Бжания в своем поздравлении на официальном сайте.

Президент отметил, что в абхазском обществе "всегда царит особая атмосфера уважения и почитания к тем, кто отстаивал и продолжает отстаивать суверенитет своей страны", их "отвага и героизм являются примером для подрастающего поколения, вдохновляя их на служение Отечеству". "Государство, в свою очередь, прилагает все усилия для обеспечения и укрепления обороноспособности страны. Мы стремимся к тому, чтобы наша армия была современной, эффективно обученной и оснащенной, способной защитить нашу страну от угроз", - подчеркнул Бжания.

Президент пожелал всем защитникам Отечества, ветеранам и гражданам Абхазии крепкого здоровья, благополучия и стойкости духа и мирного неба.