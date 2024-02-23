В Махачкале планируют полностью решить проблему с электричеством к 2027 году

В 2024 году "Россети" планируют направить до 1,5 млрд на улучшение качества электроэнергии в городе

МАХАЧКАЛА, 23 февраля. /ТАСС/. Власти Махачкалы проблему с электроснабжением в городе планируют решить до 2027 года. На эти цели предусмотрены порядка 8 млрд рублей, сообщил ТАСС первый заместитель мэра Махачкалы Нариман Темуркаев.

"К 2027 планируется полностью решить проблему с электричеством в Махачкале, на эти цели предусмотрено около 8 млрд рублей. К этому времени мы должны полностью уйти от перегруза центров питания и привести в соответствие распредсети махачкалинских городских сетей. Таким образом, мы полностью исключим тот энергетический коллапс, который мы наблюдаем при ухудшении погодных условий", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в этом году "Россети" планируют направить до 1,5 млрд на улучшение качества электроэнергии в городе.

"В этом году на улучшение состояния электросетевого хозяйства планируется потратить порядка до 1,5 млрд рублей", - добавил Темуркаев.

Ранее жители Махачкалы в разных частях города перекрыли центральные улицы из-за регулярного отключения электроэнергии. В городской администрации сообщают, что отключения электроэнергии связано с изношенностью сетей.