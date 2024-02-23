В Берлине немецкие офицеры и "Офицеры России" почтили память погибших советских воинов

Представители "Офицеров России" отметили, что "офицеры бывшей армии ГДР до сих пор являются верными боевыми товарищами"

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Немецкие офицеры и представители "Офицеров России" возложили цветы к мемориалу погибшим советским воинам в Берлине. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.

"Накануне 23 февраля представители общероссийской организации "Офицеры России" в Германии и немецкие офицеры возложили венки у мемориала погибшим советским воинам в берлинском парке Тиргартен. На данном мемориале покоятся более 3 тыс. солдат и офицеров Красной армии, отдавших свою жизнь в последние дни войны", - сказали там.

В организации добавили, что мероприятие организовано при участии посольства РФ в ФРГ и военного атташата при нем, представителей стран союзников Российской Федерации, общественных организаций и офицеров бывшей Национальной народной армии ГДР, которые поздравили российских военнослужащих. Мероприятие посетили более 100 человек.

"Представители "Офицеров России" отметили, что офицеры бывшей армии ГДР до сих пор являются верными боевыми товарищами, преданными долгу "братьями по классу, братьями по оружию", несмотря на всю сложность политической конъюнктуры и многочисленные преследования со стороны официальных властей даже спустя более 30 лет после так называемого объединения Германии", - отметили в организации.