Балицкий вручил участникам СВО в госпитале ордена за участие в боях под Вербовым

Губернатор Запорожской области также поблагодарил бойцов за вклад в освобождение региона

ТАСС, 23 февраля. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в День защитника Отечества навестил в военном госпитале участников специальной военной операции (СВО) и вручил им ордена "За заслуги перед Запорожской областью" II степени за участие в боях под Вербовым.

"В День защитника Отечества навестил участников специальной военной операции, которые проходят лечение и реабилитацию в военном госпитале. Парни вернулись с одного из самых ожесточенных направлений - они были под Вербовым Запорожской области, где героически сражались с нацизмом. Передал парням ордена "За заслуги перед Запорожской областью" II степени, которыми они награждены за проявленные мужество и отвагу в ходе выполнения боевых задач по защите нашего региона", - написал он в своем Telegram-канале.

Балицкий поблагодарил бойцов за участие в освобождении региона и назвал большой честью личное знакомство с ними.