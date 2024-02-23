В Белоруссии пока не определили площадку для захоронения радиоактивных отходов

Продолжается анализ потенциальных районов и территорий, отметили в пресс-службе Минэнерго республики

МИНСК, 23 февраля. /ТАСС/. Площадка для размещения республиканского пункта захоронения радиоактивных отходов (РАО) пока не определена, продолжается анализ потенциальных районов и территорий. Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго Белоруссии со ссылкой на министра энергетики Виктора Каранкевича.

"Площадка для размещения республиканского пункта захоронения радиоактивных отходов пока не определена. Идет анализ районов и территорий, где он потенциально мог бы разместиться. При этом учитываются все аспекты: экологические, экономические, социальные, организационные, технические", - сказал министр.

По его словам, работа заинтересованных министерств и ведомств ведется в рамках дорожной карты по реализации проекта, в том числе с привлечением Белорусской организации по обращению с радиоактивными отходами.

В Минэнерго напомнили, что первую очередь пункта захоронения планируется ввести в эксплуатацию к 2030 году. Перед началом строительных работ будут организованы общественные слушания по проекту в Белоруссии, а также с сопредельными государствами.

Ранее сообщалось, что пункт захоронения радиоактивных отходов в Белоруссии может быть размещен вблизи Белорусской АЭС, а также на территории, пострадавшей в результате аварии на Чернобыльской АЭС. Согласно принятой в республике стратегии обращения с РАО, только в течение предполагаемого срока эксплуатации БелАЭС, который составляет 60 лет, прогнозируется образование 100 тыс. куб. м твердых радиоактивных отходов и около 60 куб. м высокоактивных отходов.