Парламент Италии попросил разъяснить отказ продавать россиянке воду из-за национальности

Как указал сенатор от оппозиционной партии "Движение "5 звезд" Орфео Маццелла, нельзя допускать "атмосферы инквизиции" и нарушать права

РИМ, 23 февраля. /ТАСС/. Сенатор от оппозиционной итальянской партии "Движение "5 звезд" Орфео Маццелла требует от МИД республики разъяснения инцидента, когда российской гражданке, живущей и работающей в Италии, не продали воду в римском аэропорту из-за ее национальности. Как указал парламентарий, нельзя допускать "атмосферы инквизиции" и нарушать права.

"Очевидно, что создается атмосфера ненависти, разжигаемая политической пропагандой и средствами массовой информации, указывающими пальцем на тех, кто родился в определенной части мира, вне границ тех, кто дергает за определенные геополитические нити. Поэтому я представлю парламентский запрос с тем, чтобы министерство иностранных дел не допускало, чтобы определенные проявления священной инквизиции больше не повторялись на итальянской земле", - заявил сенатор.

Об инциденте, произошедшем в римском международном аэропорту Фьюмичино, стало известно из социальных сетей, когда о нем рассказала (по-итальянски) россиянка по имени Анна. Ей отказали в одном из магазинов беспошлинной торговли в продаже воды, сославшись на соответствующую рекомендацию на сайте МИД не продавать ничего российским гражданам. Поскольку история получила распространение, руководство римского аэропорта сразу принесло извинения, хоть и разъяснив, что магазины в аэропорту не находятся под прямым управлением его дирекции. "Подтверждаем, что не существует никакой нормы, которая бы запрещала продажу еды или товаров любого типа гражданам определенных стран", - написано на странице в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) дирекции римского аэропорта. Так также сообщается о проведении проверки и применении в случае необходимости дисциплинарных мер.

Ранее россияне уже сообщали об отказе обслуживать их в известных бутиках в Европе.