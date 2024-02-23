Приглашавший на чашку кофе президент Литвы уточнил, что платить за него не будет

По словам Гитанаса Науседы, "за кофе или чай каждый участник встречи должен будет заплатить самостоятельно"

ВИЛЬНЮС, 23 февраля. /ТАСС/. Президент Литвы Гитанас Науседа, претендующий на переизбрание на второй срок на майских выборах главы государства, вынужден был внести пояснение в свое приглашение избирателям выпить с ним кофе. О том, как после уточнений формулируется приглашение, президент сообщил в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

"Подписавшимся за меня избирателям предложу встретиться в нерабочее время в кафе. За кофе или чай каждый участник встречи должен будет заплатить самостоятельно", - говорится в тексте.

Из ранее размещенного Науседой текста следовало, что он пригласит избирателей на кофе без уточнения, кто за это заплатит. Оппоненты президента обратились в Главизбирком с жалобой на то, что глава государства тем самым пытается подкупить избирателей. Какие бы то ни было подарки им от кандидатов запрещены.

Президентские выборы состоятся в Литве 12 мая. В настоящее время 14 зарегистрированных Главизбиркомом претендентов собирают, как установлено процедурой, обязательные 20 тыс. подписей граждан в свою поддержку.