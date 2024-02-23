Вдове погибшего на СВО тамбовского старшего прапорщика передали звезду Героя России

В память об Анатолии Еременко также установили стелу на аллее Героев воинской части

ТАСС, 23 февраля. Звезда Героя России передана вдове погибшего в зоне проведения специальной военной операции старшего прапорщика Анатолия Еременко из Тамбовской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Максим Егоров.

"Сегодня, в День защитника Отечества, передал Звезду Героя Российской Федерации и грамоту президента России Владимира Владимировича Путина вдове жителя Тамбовской области Анатолия Еременко - Марине Еременко", - написал он.

В память о бойце власти установили стелу на аллее Героев воинской части. Ранее Еременко посмертно представили к званию Героя России за проявленные мужество и героизм.

Военнослужащий родился 6 января 1965 года в селе Хорошавка Тамбовской области. В 1983-1985 годах проходил срочную службу на территории Республики Афганистан. Погиб 30 июля 2023 года, эвакуируя раненых личного состава своего отряда при артиллерийском налете.