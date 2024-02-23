Путин и патриарх Кирилл поздравили друг друга с Днем защитника Отечества

Президент пожелал главе РПЦ здоровья, успехов и всего самого доброго

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Днем защитника Отечества и пожелал ему здоровья, успехов и всего самого доброго. Письмо опубликовано на сайте РПЦ.

"Мы гордимся героическими страницами истории нашей страны, бессмертными подвигами многих поколений предков, которые на полях сражений отстаивали свободу и независимость Родины, - говорится в документе. - И сегодня народ России чествует мужественных, сильных духом людей - тех, кто достойно продолжает эти ратные, патриотические традиции, сохраняет приверженность таким незыблемым ценностям, как верность Отчизне, долгу, армейскому братству".

В свою очередь патриарх Кирилл также поздравил президента, пожелав ему "крепкого здравия, бодрости духа, щедрой помощи Божией и успехов в служении на высоком посту президента России".

"Прославляя сегодня подвиг воинов, героически сражающихся на рубежах России и отстаивающих ее суверенитет и независимость, мы также чествуем всех самоотверженно трудящихся на пользу нашей страны", - говорится в тексте послания.

РПЦ cовершает пастырское окормление воинства в зоне проведения боевых действий, оказывает гуманитарную помощь и возносит молитвы о тех, кто ценой собственной жизни защищает Отчизну, государственную и духовно-культурную самобытность русского народа, заявил патриарх Кирилл. Он выразил президенту благодарность за внимание к вопросам развития церковно-государственного диалога, направленного на утверждение идеалов добра и справедливости, любви и милосердия, составляющих прочную основу мировоззрения народа страны.