В Москве к празднованию Дня защитника Отечества подготовили концерты и экскурсии

Главными точками станут столичные парки, ВДНХ и Музей Победы

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Концерты духовой музыки и патриотической песни, экскурсии и лекции подготовили в Москве к празднованию Дня защитника Отечества, главными точками станут парки и ВДНХ. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"Сегодня Москва вместе со всей страной встречает День защитника Отечества и поздравляет тех, кто стоит на страже безопасности России. В городе запланированы сотни мероприятий, концертов, встреч с героями, тематических выставок и экскурсий в музеях, лекций в библиотеках. Главными точками притяжения гостей праздника станут столичные парки, ВДНХ и Музей Победы. Следить за расписанием событий праздника по всему городу можно в разделе "Афиша" на портале mos.ru", - говорится в сообщении.

Отмечается, что торжественный вид в честь 23 Февраля обрел и столичный транспорт. Более чем на 5,5 тыс. автобусов, электробусов и трамваев можно увидеть флаги России и Москвы. К тому же водители городского транспорта вышли на работу в парадной форме. Кроме того, для пассажиров подготовили особенный праздничный эфир. Его трансляции уже идут более чем на 34 тыс. медиаэкранов в метро, а также в трамваях, автобусах и электробусах.

В двух парках состоятся выступления духового военного оркестра "Модерн". В парке "Фили" концерт начнется в 12:00. А в парке 50-летия Октября оркестр выйдет на сцену на площади Семьи в 15:00. Вход свободный.

"На ВДНХ 23 февраля ждут всех, кто интересуется историей России, а также теми, кто был оплотом ее безопасности во все времена. Бесплатные мероприятия в праздничный день начнутся с 12:00. Большая их часть пройдет в павильоне № 19. Там подготовили встречи и лекции с участием общественных деятелей, ученых, известных представителей спорта и культуры, а также военкоров и воинов, защищающих страну. Подробности о мероприятиях и правилах регистрации на них можно узнать на странице павильона", - добавляется в материале.