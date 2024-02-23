СМИ: индийские ВМС обнаружили обломки затонувшей в 1971 году пакистанской подлодки

Как сообщило издание The Times of India, обломки нашли при помощи недавно приобретенного индийскими ВМС глубоководного спасательного аппарата

НЬЮ-ДЕЛИ, 23 февраля. /ТАСС/. Военно-морские силы Индии обнаружили обломки затонувшей более 50 лет назад в Бенгальском заливе пакистанской подлодки. Об этом сообщило издание The Times of India.

Подводная лодка PNS Ghazi (тип Tench) пакистанских ВМС затонула 4 декабря 1971 года в первый день индо-пакистанского конфликта у индийской базы Вишакхапатнам.

Обломки были обнаружены при помощи недавно приобретенного индийскими ВМС глубоководного спасательного аппарата. Они залегают на глубине около 100 м, примерно в 2-2,5 км от берега. Согласно давней традиции военно-морского флота, ВМС Индии не стали прикасаться к ним из уважения к памяти погибших в бою.

Также в этом районе были найдены обломки японской подводной лодки Второй мировой войны RO-110.

Во время войны 1971 года Пакистан направил PNS Ghazi для установки мин на восточном побережье Индии и нападения на авианосец индийских ВМС INS Vikrant. Индия направила эсминец INS Rajput, который обнаружил и преследовал пакистанскую подводную лодку и сбросил глубинные бомбы, в результате чего она затонула. На борту подлодки находились 93 человека. Пакистан отрицает факт поражения подводной лодки в результате ударов ВМС Индии, утверждая, что она затонула из-за случайного взрыва. По другой версии, подлодка ударилась кормой о грунт, уклоняясь от сброшенных на нее бомб.