В Ингушетии организовали благотворительные акции в память о жертвах депортации

Во всех мечетях республики проходят коллективные молитвы

МАГАС, 23 февраля. /ТАСС/. Коллективные молитвы проходят во всех мечетях Ингушетии в память о жертвах депортации народа в 1944 году. В регионе также организованы благотворительные акции и памятные мероприятия, сообщается в Telegram-канале правительства республики.

"Во всех мечетях Ингушетии сегодня будут делать коллективный намаз и дуа [молитвы] по жертвам депортации. Во всех муниципалитетах малообеспеченным семьям оказывается продуктовая помощь", - говорится в сообщении.

На Мемориале памяти и славы городе Назрань проходит памятное мероприятие в честь 80-й годовщины депортации ингушского народа. У комплекса "Девять башен", построенного в память о жертвах депортации, собрались сотни жителей республики.

"Прошло 80 лет, но время не лечит боль, причиненную этим горем - наши сердца и сегодня переполнены печалью. Выражаю слова сочувствия и поддержки каждой семье, потерявшей в то время своих родных и близких, прошедшей через множество тягот и лишений. Страшная трагедия не сломила ингушей, а только выявила лучшие черты народа - сплоченность и отзывчивость, силу традиций и мужественный дух", - написал в своем Telegram-канале глава региона Махмуд-Али Калиматов.

Постоянное представительство Республики Ингушетия в этот день проводит благотворительную акцию в Москве. Многодетным семьям из региона, проживающим в городе, раздают продуктовую помощь. В Ингушском государственном университете запланирована встреча молодежи с представителями старшего поколения, прошедшими депортацию. В Назрани будет показан концерт-спектакль "Поезд памяти", посвященный событиям 80-летней давности.

Представители чеченского и ингушского народов 23 февраля 1944 года в массовом порядке были высланы в Казахстан и Киргизию. В 1957 году руководство СССР восстановило статус Чечено-Ингушской АССР и позволило депортированным народам вернуться на родину, а в 1989 и 1991 годах были приняты законы СССР и РСФСР "О реабилитации репрессированных народов".