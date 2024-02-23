Сериал "Алиса не может ждать" убрали с видеосервисов после выявленных нарушений

В нем "содержится информация, которая не должна распространяться в аудиовизуальном сервисе", сообщили в пресс-службе Start

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Оригинальный сериал видеосервиса Start "Алиса не может ждать" режиссера Наталии Мещаниновой больше не доступен в библиотеках российских онлайн-кинотеатров. Платформа Start убрала его после уведомления о выявленных нарушениях от Роскомнадзора, сообщили ТАСС в пресс-службе сервиса.

"Согласно уведомлению Роскомнадзора, в отношении некоторых эпизодов сериала "Алиса не может ждать" действительно выявлены определенные нарушения - в сериале содержится информация, которая не должна распространяться в аудиовизуальном сервисе. С учетом находящихся у нас разъяснений мы были вынуждены скрыть сериал для просмотра на нашей платформе, а также на других видеосервисах, где он был доступен по партнерской подписке", - сказали в пресс-службе Start.

ТАСС направил соответствующий запрос в Роскомнадзор.

Премьера сериала Мещаниновой состоялась в 2022 году, проект завоевал награду как самый ожидаемый сериал на фестивале "Новый сезон" в Сочи. Сюжет разворачивается вокруг 15-летней Алисы (Елизавета Ищенко), которая узнала, что скоро ослепнет. Чтобы успеть пожить по-настоящему, она решает резко повзрослеть, заработать деньги и уехать в большой город.

Представители онлайн-кинотеатра напомнили, что на момент выхода сериал прошел все необходимые процедуры, получил прокатное удостоверение, а также был промаркирован 18+. "Сериал долгое время держался в топе просмотров и взял не одну кинопремию. Нам искренне жаль, что теперь он недоступен для российских зрителей, однако Start всегда соблюдает требования регулирующих органов, поэтому решение скрыть сериал для нас неоспоримо", - добавили в пресс-службе.