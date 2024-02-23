Комендатура Херсонской области поздравила ветерана с 23 Февраля

Семену Чумаченко вручили памятные подарки, также он пообщался с молодым поколением и военнослужащими

ГЕНИЧЕСК, 23 февраля. /ТАСС/. Военная комендатура Херсонской области совместно с региональным отделением Юнармии и представителями власти поздравила ветерана Великой Отечественной войны Семена Чумаченко с Днем защитника Отечества. Ветерану, потерявшему ногу во время битвы за Берлин, были вручены памятные подарки, также он пообщался с молодым поколением и военнослужащими.

"Мы сегодня поздравляем ветерана Великой Отечественной войны. Дедушке 97 лет, дедушка бодрый. Его мы поздравили, пожелали всего самого наилучшего, здоровья. Это наши предки, это наша память, те люди, которые сделали нас теми, кто мы есть. Таких людей забывать нельзя", - рассказал военнослужащий военной комендатуры Херсонской области с позывным Брест.

Он уточнил, что военная комендатура старается поздравлять ветеранов Великой Отечественной войны, детей войны, ветеранов труда со всеми праздниками, чтобы они понимали, что о них не забывают, их чтут и помнят их подвиг.

Семен Чумаченко, в свою очередь, поблагодарил военнослужащих и детей из Юнармии за то, что пришли к нему в гости. Он рассказал, что сам он из Геническа, во время Великой Отечественной войны воевал на третьем Белорусском фронте.

"Я 15 км буквально не дошел до Рейхстага. Ранило, ногу потерял. Спасибо, что пришли. Желаю вам, как я, до 100 лет прожить, и чтобы мир наступил скорее", - ответил Семен Михайлович.