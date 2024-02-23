Глава Челябинской области сообщил, что Авдеевка станет подшефной территорией региона

Населенный пункт отойдет к Ясиноватскому муниципальному округу

ТАСС, 23 февраля. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил, что Авдеевка Донецкой Народной Республики станет подшефной территорией региона после того, как войдет в Ясиноватский муниципальный округ. Об этом глава уральского региона сообщил в эфире местного телеканала "ОТВ".

"Надо сказать, что Авдеевка отойдет к Ясиноватскому муниципальному округу, так что Авдеевка будет тоже нашей подшефной территорией", - сказал Текслер.

Губернатор выразил надежду, что в Ясиноватой дети в этом году пойдут в школу, потому что сейчас на этой территории обучение идет в дистанционном режиме. "Будем надеяться, что это знаковое для всех событие - освобождение Авдеевки - добавит безопасности для Ясиноватой, и там будет налаживаться мирная жизнь. Мы будем делать все необходимое и дальше, чтобы оказывать помощь нашим братьям", - сказал Текслер.

Со ссылкой на главу ДНР Дениса Пушилина и губернатора Челябинской области Алексея Текслера 14 июня 2022 года сообщалось, что Челябинская область взяла шефство над Ясиноватой и Волновахским районом ДНР. Текслер отметил, что считает важным восстановление объектов социальной инфраструктуры и помощь жителям Волновахи и Ясиноватой.