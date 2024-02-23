Дипломаты и военнослужащие России возложили венки к монументам русским воинам в Белграде

В торжественной церемонии приняли участие советник-посланник посольства России в Сербии Андрей Темяшов, атташе по вопросам обороны генерал-майор Андрей Киндяков, сотрудники дипломатического корпуса, военного атташата, общественных организаций, российских компаний и СМИ

БЕЛГРАД, 23 февраля. /ТАСС/. Российские дипломаты и военные возложили цветы и венки к монументам солдат Первой и Второй мировых войн в Белграде в честь Дня защитника Отечества, передает корреспондент ТАСС.

В торжественной церемонии приняли участие советник-посланник посольства России в Сербии Андрей Темяшов, атташе по вопросам обороны генерал-майор Андрей Киндяков, сотрудники дипломатического корпуса, военного атташата, общественных организаций, российских компаний и СМИ. Также присутствовали послы Белоруссии, Казахстана и представители армии Сербии. Оркестр президентской гвардии Сербии перед возложением исполнил гимны стран.

Торжественная церемония началась в Парке освободителей Белграда с возложения венков к центральной колоннаде. Затем венки и цветы были возложены к Вечному огню и Памятнику красноармейцу. После этого участники прошли к Русскому некрополю - особой части Нового кладбища в Белграде, где русские эмигранты в период между мировыми войнами воздвигли величественный памятник в честь русских солдат, погибших в Первой мировой войне.

После завершения церемонии в центре Белграда дипломаты и военные отправились на гору Авала под Белградом, чтобы почтить память делегации советских ветеранов - освободителей Белграда во главе с маршалом Сергеем Бирюзовым, погибших здесь в 1964 году в авиакатастрофе в день 20-летия освобождения сербской столицы. К памятнику погибшим также возложили венки и цветы.

Парк освободителей

В Сербии находятся девять крупных мемориальных комплексов, посвященных советским воинам: в Белграде, Суботице, Сомборе, Зренянине, Вршаце, Пожареваце, Горни-Милановаце, Ягодине и Заечаре. Наиболее крупным из них является Мемориальный комплекс освободителям Белграда, расположенный напротив Нового кладбища вблизи русских могил времен Первой мировой войны и эпохи эмиграции.

Мемориальный Парк освободителей Белграда является памятником и местом захоронения советских и югославских воинов, погибших при освобождении столицы Югославии в октябре 1944 года. Мемориальный комплекс создан в 1953 году в юго-восточной части города и занимает площадь около 1,5 гектара. Сейчас здесь покоятся останки 1 395 югославских партизан и 818 солдат и офицеров Красной армии. Комплекс до сих пор не имеет статуса кладбища, являясь по документам обычным городским парком.

Мероприятия по случаю 23 февраля

20 февраля в посольстве России в Сербии состоялся торжественный прием по случаю празднования Дня защитника Отечества. В мероприятии приняли участие министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич, министр обороны республики Милош Вучевич, министр здравоохранения Даница Груичич, а также председатель парламента Владимир Орлич.

Российский посол Александр Боцан-Харченко в ходе приветственной речи подчеркивал, что главные поздравления адресованы тем военнослужащим, которые "находятся на поле боя и в эти дни, в эти моменты с риском для жизни защищают нашу безопасность, безопасность россиян на Донбассе, наши ценности и безопасность нашего государства", добавив, что "сейчас существует очень значительное, возможно, невиданное ранее объединение народа, потому что каждый по-своему защищает Отечество и делает вклад в решение задач специальной военной операции".

23 февраля ежегодно в РФ отмечается день воинской славы России - День защитника Отечества. Он был установлен федеральным законом "О днях воинской славы (победных днях) России", подписанным президентом РФ Борисом Ельциным 13 марта 1995 года (с последующими изменениями).