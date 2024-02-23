Звание Героя ДНР присвоили 11 военнослужащим

В том числе его получили восемь бойцов посмертно

ТАСС, 23 февраля. В День защитника Отечества 11 военнослужащих получили звание Героя Донецкой Народной Республики (ДНР), восемь из них - посмертно, сообщил в своем Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин.

"Поздравил бойцов с Днем защитника Отечества и вручил заслуженные награды. За личное мужество, героизм, храбрость и самоотверженность 11 военнослужащих удостоены звания Героя Донецкой Народной Республики, восемь из них посмертно. Многие бойцы были отмечены орденом республики, знаками отличия "Георгиевский крест", "За заслуги перед Донецкой Народной Республикой". С каждой наградой связана пронзительная история подвига во имя жизни других", - говорится в сообщении.

Также глава региона передал военнослужащим от жителей ДНР слова благодарности за участие в освобождении республики, а также пожелал им скорейшей победы в специальной военной операции и возвращения домой.