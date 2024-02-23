В Приморье дайверы шести стран участвуют в соревнованиях по подледному ориентированию

Underice games продлятся до 25 февраля

ВЛАДИВОСТОК, 23 февраля. /ТАСС/. Соревнования по подледному ориентированию Underice games начались в центре Владивостока в десятый раз и продлятся до 25 февраля. Участие в них принимает 21 спортсмен из России, Кувейта, Малайзии, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Египта и Китая, сообщили ТАСС организаторы - АНО "Приморский центр подводных исследований".

Underice games - единственные в мире открытые соревнования по подледному ориентированию. Участникам соревнований проходят трассу в условиях холода, темноты и закрытой толстой коркой льда водной поверхности.

"Всего заявился 21 участник - мужчины, женщины, подростки - самому младшему участнику 14 лет. К участию в соревнованиях заявились гости из других стран: в этом году в играх примут участие спортсмены из Кувейта, ОАЭ и Малайзии - это будут их первые погружения под лед. Также удачу испытает опытный спортсмен из Китая. А амбассадором Underice games традиционно станет обладатель рекорда Гиннесса по самому глубокому погружению - 332 м - Ахмед Габр - спортсмен из Египта, он примет участие в приморских соревнованиях в четвертый раз", - разъяснили организаторы, отметив, что каждый из четырех иностранных спортсменов, прилетевших на соревнования из теплых стран, является самым глубоководным дайвером в своей стране.

В этом году подледный маршрут будет состоять из четырех отрезков протяженностью более 70 м. На прохождение маршрута отводится 5-7 минут. Квалификационное прохождение - 53 м прямой дистанции. В прошлом году дистанция была короче, а на ее прохождение давалось немного больше времени, но чтобы поддержать интерес дайверов, постоянно повышающих квалификацию, условия усложнили.

Толщина льда, под которым дайверы проходят маршрут, составляет 60-70 см. Каждого участника страхует партнер, который держит веревку на ледовой поверхности, а дайвер спускается вниз и держит другой конец веревки. Страхующий водолаз одет в гидрокостюм и готов в любой момент спуститься под лед, чтобы помочь тому, кто проходит дистанцию. На месте дежурит МЧС.

Все дайверы прошли специальное обучение. Иностранцы тренировались неделю. Местные спортсмены ранее прошли курс подледного плавания. Рекордсмен из Египта рассказал, что специально приехал заранее, чтобы пройти курсы в суровых приморских условиях.