В Москве с 2010 года закупили почти 4,5 тыс. вагонов для Центрального транспортного узла

Пассажиров перевозят модернизированные "Иволги", ЭП2ДМ, ЭП2Д

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Около 4,5 тыс. новых вагонов закупили в Москве для Центрального транспортного узла с 2010 года, количество современных составов возросло с 5% до 71%. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"Почти 4,5 тыс. новых вагонов Транспортный комплекс Москвы закупил для Центрального транспортного узла с 2010 года. На смену устаревшим электричкам приходят современные поезда, а железная дорога стала неотъемлемой частью городского транспорта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пассажиров перевозят модернизированные "Иволги", ЭП2ДМ, ЭП2Д. На первых двух диаметрах подвижной состав обновили уже на 100%, на третьем - полностью закончили обновление уже в этом году, на четвертом - до конца 2025 года.

"Москва - город №1 в мире по темпу обновления пригородных электропоездов. Количество современных составов возросло с 5% до 71%. Пассажиры активно пользуются железнодорожным транспортом и высоко оценивают комфорт и надежность поездок", - сказал заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.